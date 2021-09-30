Сгорели два автомобиля в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Один автомобиль полностью сгорел на мосту близ города Аксу, второй частично – в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области на сегодняшний день зарегистрировано два автопожара», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Сегодня утром, в 08.35, на автодорожном мосту «Нұрлы Жол» города Аксу полностью сгорел автомобиль «Mersedes Benz» 1989 года выпуска, отметили спасатели. Машина ехала из Павлодара в город Аксу.

«Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров, пожар ликвидирован в 09.49. На месте тушения пожара работали 3 человека личного и 1 единица техники пожарного поста № 12 города Аксу», - добавили в ДЧС.

Как стало известно, расстояние от ближайшего пожарного поста до места происшествия составляло 8 километров.

Сообщение о загорании другой машины поступило сегодня, в 10.28. это произошло на пересечении улиц Мира и Дюсенова.

«На открытой территории, по пути следования, на автомобиле «Volkswagen Passat» 14-го региона произошло загорание в моторной части, в передней части салона, частично - обивка сидений на потолке общей площадью 4 квадратных метра», - отметили в департаменте.

Загорание ликвидировали в 10.43. На месте работали 2 человека личного состава и 1 машина.

В обоих случаях устанавливаются ущерб и причина. Погибших и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.





Фото ДЧС Павлодарской области