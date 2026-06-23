С героями аниме сравнивают казахстанскую спортсменку зарубежные пользователи соцсетей

Спортсменка, ставшая популярной, поделилась своими планами на будущее в программе «Бүгін Live» телеканала Jibek Joly.

Фотографии, сделанные во время соревнований, широко распространились в интернете и активно обсуждались зарубежными пользователями. Пользователи даже начали выкладывать фан-арты и сравнивать спортсменку с популярными героями аниме.

— Мои фотографии набрали более семи миллионов просмотров. Иностранцы сравнивают меня с персонажами популярных видеоигр и героями аниме, шутят, что готовы переехать в Казахстан. Все это стало для меня неожиданностью. Впервые я услышала об этом от друзей и знакомых. Первым поделился моей фотографией француз. Читая комментарии, я заметила, что люди начали интересоваться не только мной, но и Казахстаном. Затем меня начали приглашать на съемки различные модельные агентства, — сказала Жасмин Бегалинова.

Кадр из видео

Однако, все это не повлияло на планы спортсменки.

— Сейчас я живу в городе Усть-Каменогорске. Учусь в колледже по специальности «тренер». Свое будущее связываю только со спортом. Моя самая большая мечта — участвовать в Олимпийских играх, — отметила Жасмин.

Ж.Бегалинова пришла в легкую атлетику всего три года назад. Несмотря на это, она успела выполнить норматив кандидата в мастера спорта по прыжкам в высоту. Ранее она семь лет играла в баскетбол.

Фотографии, обратившие на себя внимание в соцсетях, были сделаны на чемпионате Казахстана (U23) среди молодежи, недавно прошедшем в Шымкенте.

— На этих соревнованиях я заняла третье место. До этого на чемпионатах страны всегда ограничивалась четвертым местом. В этот раз добилась бронзовой медали. Кроме того, здесь я состязалась не только в своей возрастной категории, но и со спортсменами намного старше меня. Поэтому эта победа для меня особенно важна, — сказала Жасмин Бегалинова.

Как сообщалось ранее, 18 медалей выиграли казахстанские таеквондисты на Altaic Cup в Астане.