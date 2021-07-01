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Сферу госсубсидирования АПК проверят на коррупционные риски в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
1 Июля 2021, 13:02
Сферу госсубсидирования АПК проверят на коррупционные риски в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Антикоррупционная служба Костанайской области проведёт масштабный анализ коррупционных рисков сферы субсидирования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служа региональной Антикоррупционной службы, за два года в производстве департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области находилось 31 преступление, зарегистрированных по фактам незаконного получения государственных субсидий.

«В настоящее время по поручению Главы государства Антикоррупционная служба приступает к проведению масштабного внешнего анализа коррупционных рисков сферы субсидирования сельхозпроизводителей в агропромышленном комплексе», - заявил первый заместитель руководителя областного Антикоррупционной службы Данияр Смагулов.

По его словам, целью данной работы является обеспечение прозрачной, справедливой системы предоставления субсидий начиная с подачи заявок до самой выдачи, снижение уровня коррупции и бюрократии, устранение препятствующих ведению бизнеса административных барьеров.

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Для этого будут проанализированы все соответствующие нормативные документы, действующая практика предоставления субсидий в регионах, уголовные дела и судебные решения, жалобы и обращения сельхозпроизводителей.

Помимо этого, ведомством планируется организация выездов специальных групп в регионы для встреч с населением и изучения ситуации.

Департамент Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области призывает к сотрудничеству и участию в данной важной работе всех неравнодушных граждан.


Костанайская область   Коррупция   Сельское хозяйство  
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