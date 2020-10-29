Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Сфера туризма Туркестанской области укрепится квалифицированными специалистами

29 Октября 2020, 23:00
Сфера туризма Туркестанской области укрепится квалифицированными специалистами

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях развития спорта, туризма и образования в Туркестанской области состоялся круглый стол, организованный Международным университетом туризма и гостеприимства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В мероприятии приняли участие ректор университета М.С. Мурзамадиева, руководитель управления физической культуры и спорта Туркестанской области К.Ж. Жолдыкараев, директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Туркестанской области Ж.Б. Момынкулов и руководители спортивных учреждений и школ. Собравшиеся гости обсудили имеющиеся проблемы и перспективы в вышеуказанных сферах, обменялись мнениями и свежими идеями.

photo

photo


Ректор Международного университета туризма и гостеприимства выразила уверенность в том, что сотрудничество будет плодотворным и предложила условия дальнейшего сотрудничества в сфере образования.

Директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Туркестанской области Ж. Момынкулов отметил, что область занимает особое место в туризме, и подготовка квалифицированных специалистов в данной сфере значима. Для решения данной проблемы будет начата подготовка квалифицированных специалистов на основе сотрудничества сторон.

В завершение мероприятия были подписаны меморандумы о взаимовыгодном сотрудничестве между акиматом Туркестанской области, Международным университетом туризма и гостеприимства и филиалом Академии государственного управления при Президенте РК по Туркестанской области.

photo

photo

photo


Туркестанская область   Образование   Вузы   Туризм   Акимат  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи