Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года зарегистрировано 5943 случая ОРВИ, больше всего болеют дети - более 3,8 тысяч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, с начала года зарегистрировано 5943 случая ОРВИ, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил – 292,09, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 32,3% и выше показателя прошлой недели на 30,7%. Заболеваемость в 65,2% обусловлена детским населением - 3876 случаев», - заявила на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

Она отметила, что с начала эпидсезона, с 1 октября прошлого года по 21 сентября этого года, зарегистрировано 257 248 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 12 643,32, что на уровне аналогичного периода прошлого эпидсезона - 248 301 случай ОРВИ. Заболеваемость в 59,2% обусловлена детским населением - 152 364 случая.

«По результатам вирусологических исследований в прошлом эпидсезоне 2021-2022 годов в городе циркулировал вирус гриппа типа А/H3N2, также параллельно циркулировали и другие вирусы острых респираторных вирусных инфекций, такие как риновирусы, РС вирус, сезонный коронавирус. Был зарегистрирован 51 случай заболеваемости сезонным гриппом типа А/H3N2 с благополучным исходом. Первые случаи гриппа были зарегистрированы в начале ноября 2021 года, на 44 неделе», - сказала Асель Калыкова.

По ее словам, наиболее эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация.

«Вирус гриппа ежегодно мутирует, поэтому прививку против гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический сезон (октябрь-ноябрь) только вакциной текущего года производства. После прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона - до 1 года», - заметила спикер.