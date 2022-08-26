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    Сезон ярмарок сельхозпродукции стартует в Нур-Султане

    26 Августа 2022 13:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начинается сезон сельскохозяйственных ярмарок в столице. Туркестанская область одна из первых представит свою продукцию жителям Нур-Султана. Ярмарка пройдет 27-28 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В преддверии Дня Конституции начинаем сельскохозяйственные ярмарки с участием регионов Казахстана. 27-28 августа текущего года планируется визит сельхозпроизводителей Туркестанской области. Продукция будет реализовываться по ценам ниже среднего на 10-15%. Планируется реализовать более 500 тонн продукции. В ярмарке примут участие 70 предпринимателей, товаропроизводителей из Туркестанской области», - сказал на брифинге замглавы столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Куаныш Сапаров.

    Ярмарка пройдет на территории парковки стадиона «Астана Арена» по адресу: проспект Туран, 48.

    Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Нурбол Бекмуратов отметил, что 70 предпринимателей доставили свою продукцию на 40 грузовиках.

    Товаропроизводители привезли в столицу свыше 500 тонн продукции на 478 млн тенге, в том числе 165 тонн мяса, около 100 тонн картофеля и других овощей, также молочные, колбасные изделия.

    На следующей неделе пройдет ярмарка Жамбылской области, а затем свою продукцию привезут Кызылординская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Павлодарская и другие области.

    Сельскохозяйственные ярмарки продолжатся до 13 ноября. Они будут проходить по субботам и воскресеньям.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана (Нур-Султан) Туркестанская область Экономика Сельское хозяйство
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