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Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане

19 Августа 2021 17:12
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Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 21 августа по 31 октября текущего года каждую субботу и воскресенье в столице будут проходить региональные сельскохозяйственные ярмарки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

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Развернутся они на площадке возле ТРЦ «Хан Шатыр», на пересечении проспекта Туран и улицы Д.Кунаева.

На ярмарке будут реализовываться продукты питания от товаропроизводителей регионов напрямую, без посредников.

Традиционно ярмарку откроют товаропроизводители Туркестанской области. Около 50 сельхозпроизводителей привезут в столицу свыше 500 тонн продукции. В том числе – 99 тонн мяса и мясной продукции, 75 тонн молочной продукции, 152 тонны овощей, 21 тонну фруктов, 23 тонны картофеля, 20 тысяч штук куриных яиц, 11 тонн рыбы, 2 тонны меда, по 31 тонне сухофруктов и разных консервов, 8 тонн другой продукции.

Сообщается, что за сентябрь и октябрь столицу посетят практически все товаропроизводители Республики Казахстан.

На ярмарках будет представлена разнообразная продукция. К примеру, Восточно-Казахстанская область привезет всю линейку пантовой продукции, а также натуральный мед. Алматинская область порадует жителей и гостей столицы знаменитым сортом яблок – апорт, мясом птицы горожан порадуют товаропроизводители Северо-Казахстанской области. Большой ассортимент овощной продукции и мясо говядины, конины, баранины привезут из Павлодарской и Костанайской областей.

Дополнительную информацию о проведении ярмарок можно получить в управлении по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур - Султан, по номерам телефонов: 556978, 556899.

Напомним, во время проведения ярмарок посетителям следует строго соблюдать все саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, пользоваться антисептиками.

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#Нур-Султан   #Сельское хозяйство  
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