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Сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок открыли в Алматы

13 Октября 2018 16:06 78
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Сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы открыт сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок, первыми свою продукцию привезли фермеры Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Три недели подряд, то есть 13, 20 и 27 октября, в Алматы пройдут расширенные сельскохозяйственные ярмарки с участием соседних областей. В эту субботу на площади перед «Атакентом», сезон осенних мероприятий откроют товаропроизводители Алматинской области», - сообщили в управлении сельского хозяйства и ветеринарии Алматы.

Жителям города будет представлено более 45 наименований продукции общим объемом 240 тонн, из них: мясной и рыбной продукции - 19 тонн, плодоовощной - 125, молочной - свыше 6 тонн.
Сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок открыли в Алматы 

Традиционно ярмарочные цены будут ниже среднерыночных на 15-20%. Например, баранина будет продаваться от 1300 тенге, куриное мясо от 610 тенге, а картофель от 75 тенге за килограмм.

Напомним, расширенные сельхозярмарки проводятся с целью обеспечения горожан качественной и разнообразной продукцией по доступной цене. 

 

 

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Ключевые слова: Сельское хозяйство, Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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