Сезон ОРВИ: насколько опасно бесконтрольно пить антибиотики

По словам доктора, антибиотикорезистентность — это не просто лабораторный термин, а реальная угроза, с которой сталкиваются врачи.

Так как из антибиотикорезистентности привычные схемы лечения иногда могут быть неэффективными: инфекции протекают тяжелее, выздоровление занимает больше времени, а выбор антибиотика становится всё сложнее.

— Почему это происходит? Бактерии — живые организмы, способные приспосабливаться. Когда антибиотики применяются неправильно или слишком часто, часть микробов выживает и формирует устойчивость. Так появляются штаммы, которые не реагируют даже на препараты последнего поколения. И в этих случаях назначение антибиотика требует всё более тщательного подбора и лабораторного подтверждения, возрастает необходимость проводить посевы и тесты чувствительности до начала лечения, может увеличиваться доля пациентов с затяжными и осложненными инфекциями. Появляются случаи, когда эффективных антибиотиков просто нет, и врач вынужден использовать комбинированные схемы, — сказала Лаура Гаражаева.

Фото: из личного архива спикера

В случае столкновения с антибиотикорезистентностью у пациента возрастает роль междисциплинарного подхода — врачи, микробиологи и клинические фармакологи работают совместно, чтобы сохранить эффективность терапии.

Почему это важно

По оценкам ВОЗ, если ситуация не изменится, через 20–30 лет обычные инфекции и хирургические операции могут стать опасными из-за отсутствия действенных антибиотиков.

Поэтому врачи сегодня не только лечат, но и выполняют важную миссию — формируют культуру рационального применения антибиотиков среди пациентов и коллег.

Частые причины развития антибиотикорезистентности

— Антибиотикорезистентность не возникает случайно, ее формируют ошибки в применении антибиотиков, — напомнила доктор Гаражаева.

Вот самые частые причины, с которыми врачи сталкиваются на практике.

Самолечение. Многие начинают пить антибиотики «на всякий случай»при простуде, температуре, боли в горле. Но правда в том, что вирусы не лечатся антибиотиками. В итоге микробы вырабатывают защиту, и лекарство перестает работать тогда, когда оно действительно нужно.

Неправильная доза и длительность курса. Пациенты часто уменьшают дозу или прекращают прием раньше срока, как только становится лучше.А выжившие бактерии «учатся» защищаться от препарата и становятся устойчивыми.

Применение без показаний способствуют росту резистентности.

Передача устойчивых бактерий. Недостаточная гигиена, несоблюдение санитарии дома способствует распространению устойчивых микроорганизмов между людьми.

Важно помнить, что каждый необоснованный прием антибиотика — это шаг к тому, что завтра обычная инфекция может стать труднолечимой. Поэтому разумное, обоснованное применение антибиотиков — ответственность не только врача, но и каждого пациента.