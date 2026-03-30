Сезон клещей начался в Кыргызстане

По данным Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно эпидемиологического надзора, обычно первый пик активности клещей приходится на конец апреля — начало мая, но в текущем году с учетом теплых погодных условий их сезонная активность началась в конце марта. В прошлом году было зарегистрировано 713 случаев укусов клещей, а в 2026 году в начале сезона уже пострадало 17 человек.

Ведомство напоминает, что укус клеща может привести к развитию ряда опасных заболеваний, среди которых наиболее серьёзным является клещевой вирусный энцефалит. Это заболевание поражает центральную нервную систему и может вызвать тяжёлые последствия — от длительной инвалидности до летального исхода.

Гражданам рекомендовано на природе носить светлую, закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами, постоянно проводить осмотр одежды и открытых участков тела во время и после прогулки, пользоваться репеллентами.

Ранее сообщалось, что в Алматы с 26 марта начался первый тур противоклещевой обработки парков и лесных массивов.