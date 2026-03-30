РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:40, 30 Март 2026 | GMT +5

    Сезон клещей начался в Кыргызстане

    В Кыргызстане зарегистрировано 17 случаев укусов клещей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Фото: Pixabay

    По данным Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно эпидемиологического надзора, обычно первый пик активности клещей приходится на конец апреля — начало мая, но в текущем году с учетом теплых погодных условий их сезонная активность началась в конце марта. В прошлом году было зарегистрировано 713 случаев укусов клещей, а в 2026 году в начале сезона уже пострадало 17 человек.

    Ведомство напоминает, что укус клеща может привести к развитию ряда опасных заболеваний, среди которых наиболее серьёзным является клещевой вирусный энцефалит. Это заболевание поражает центральную нервную систему и может вызвать тяжёлые последствия — от длительной инвалидности до летального исхода.

    Гражданам рекомендовано на природе носить светлую, закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами, постоянно проводить осмотр одежды и открытых участков тела во время и после прогулки, пользоваться репеллентами.

    Ранее сообщалось, что в Алматы с 26 марта начался первый тур противоклещевой обработки парков и лесных массивов.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Клещи
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают