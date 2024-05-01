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    17:38, 01 Май 2024 | GMT +6

    Сезон фонтанов открылся в Алматы

    фонтаны
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    60 фонтанов заработали в Алматы в День единства народа Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Александр Павский/Kazinform
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Всего в мегаполисе установлено около 150 фонтанов, 66 из которых находятся в коммунальной собственности. Из них шесть на реконструкции — это фонтаны «Одуванчик», «Аққу», «Тюльпан», перед Казахским национальным театром драмы имени М. Ауезова, КазНУ имени Аль-Фараби и государственным музеем РК.

    Александр Павский/Kazinform
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Ранее в рамках кампании «Алматы — наш общий дом» были проведены подготовительные работы по очистке чаш, дна, стен фонтанов и восстановлению гранитных плит.

    Александр Павский/Kazinform
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Все фонтаны города будут работать с 1 мая с 08:00 до 23:00.

    Александр Павский/Kazinform
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В целях обеспечения безопасности, купание в фонтанах категорически запрещено. Для этого устанавливаются щиты с предупреждающими надписями.

    Александр Павский/Kazinform
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Стоит отметить, что фонтаны могут функционировать при температуре выше +5 градусов.

    Теги:
    Регионы Общество Алматы Благоустройство
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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