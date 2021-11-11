СЭЗ «TURANSEZ» будет создана в Туркестанской области
СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет создана специальная экономическая зона «TURANSEZ», объединяющая тюркоязычные страны, сообщил министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев на конференции по торгово-экономическому сотрудничеству между Турцией и тюркоязычными странами «Общее видение в год 30-летия Независимости», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.
Министр подчеркнул, что СЭЗ в Туркестане создается по поручению Главы государства, данному в ходе неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в 2020 году.
«TURANSEZ» на территории Туркестанской области предполагает формирование промышленно-производственного кластера, который включает переработку продукции АПК, машиностроение, производство электрооборудования, туристский и образовательный кластеры, а также содействие взаимовыгодным торговым отношениям», - сказал Асет Иргалиев.
Министр отметил, что за 30 лет Независимости Казахстан привлек $380 млрд прямых иностранных инвестиций, что составляет 70% от общего притока инвестиций в регион Центральной Азии. При этом пандемия внесла ряд корректив, как в отношении торгово-экономических связей всех стран мира, так и в развитие национальной экономики.
В настоящее время экономика Казахстана находится на траектории восстановления. По результатам 10 месяцев рост ВВП составил 3,5%. По итогам же года прогнозируется достичь 4% роста.
Глава МНЭ подробно рассказал о мерах улучшения инвестиционного климата в Казахстане. Под руководством Премьер-Министра действует Координационный совет по привлечению иностранных инвестиций. Он рассматривает и разрабатывает практические решения по вопросам, возникающим в процессе реализации инвестпроектов.
«Наша страна предоставляет наиболее комфортные налоговые стимулы. Общая ставка по налогам и социальным сборам, по сравнению со странами ЕС и ОЭСР ниже порядка 10%», - добавил он.
Инвесторы в приоритетных отраслях освобождены от уплаты корпоративного подоходного и земельного налогов сроком на 10 лет, налога на имущество – на 8 лет.
Кроме того, в Нур-Султане функционирует Международный финансовый центр «Астана», работа которого основана на английском праве и создает условия для абсолютно безопасного инвестирования в страну. Совместно с Шанхайской фондовой биржей и NASDAQ запущена Биржа МФЦА.
На территории Центра действует благоприятный налоговый режим с нулевой налоговой ставкой на корпоративный и индивидуальный доход, а также упрощенный визовый режим.
Законодательно внедрен новый инструмент поддержки – Соглашение об инвестициях с предоставлением индивидуальных мер поддержки каждому инвестору.
«Отмечу, что в нашей стране созданы достаточно благоприятные условия для инвесторов. Предлагаем партнерам из тюркских государств создавать в Казахстане высокотехнологичные совместные предприятия, в том числе с прицелом на рынок стран ЕАЭС с населением более 180 млн человек», - заключил Асет Иргалиев.
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