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СЭЗ «Оңтүстік» вошла в мировой рейтинг свободных экономических зон

8 Октября 2018 22:48 65
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СЭЗ «Оңтүстік» вошла в мировой рейтинг свободных экономических зон

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Специальная экономическая зона «Оңтүстік» в Шымкенте вошла в мировой рейтинг свободных экономических зон-2018 по версии международного журнала fDi Magazine, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу СЭЗ в Instagram.

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Издание публикуется аналитическим центром fDi Intelligence и входит в издательскую группу Financial Times. Журнал специализируется на анализе тенденций глобального рынка прямых иностранных инвестиций, поэтому рейтинг экономических зон ежегодно оценивает типы инвестиционных проектов по всему миру: особые экономические зоны, зоны обработки экспортной продукции, свободные порты. Участники рейтинга определяются на основе ряда показателей, таких как количество резидентов, глобальный охват и доступная инфраструктура.

Издание объявило СЭЗ «Оңтүстік» победителем в пяти номинациях: «Expansions», «Marketing slogans», «China strategy», «Charity initiatives», «Community outreach award». Зона также удостоилась звания «Editor's choice: Ones to watch» от редактора Кортни Фингар.

«Победа в указанных номинациях была присуждена за эффективное сотрудничество с компаниями-резидентами, продуктивную работу с инвесторами, значительное расширение производств, маркетинговую деятельность, участие в важных отраслевых выставках и конференциях и организацию благотворительных мероприятий», - говорится в сообщении.

 

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Ключевые слова: Туркестанская область, Экономика,
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Автор:

Сайра Амантаева

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