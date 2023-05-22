СЭЗ между Алматы и Конаевым проектирует сингапурская компания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев рассказал о разработке плана специальной экономической зоны между городами Алматы и Конаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный проект предусматривает строительство в Алматинской области специального экономического комплекса под названием G4 City. Как вы, наверное, знаете, расстояние между городом Алматы и городом Конаев теперь называется G4 City. Эта территория состоит из четырех районов. У каждого района есть своя тематика. Сингапурская государственная компания Surbana Jurong разрабатывает план специальной экономической зоны», - сказал Рустам Исатаев журналистам после Казахстанско-Сингапурского бизнес-форума.

Он уточнил, что эта компания с 2019 года активно помогает Казахстану в разработке мастер-плана проекта.

«Мастер-план утвержден Указом Президента в конце прошлого года. Теперь мы перешли к детальному планированию этой специальной экономической зоны. Территория в 30 тысяч гектаров, выделяемая для нашего проекта, намного больше, чем те, которые построены компанией Surbana Jurong в Китае. Площадь одной из самых популярных индустриальных зон составляет 7 тысяч гектаров. Но вместе с количеством мы уделяем внимание качеству», - подчеркнул замакима.

По его словам, специальная экономическая зона разработана с учетом роста Алматинской области и города Алматы до 2047 года.

«Сингапурская сторона помогла спланировать этот проект. И само собой разумеется, что специальная экономическая зона будет государственным объектом. На проектирование был затрачен очень большой капитал. Сколько именно денег ушло, станет известно после разработки генерального плана главной специальной зоны. Согласно плану, документ будет разработан до конца года», - заключил Рустам Исатаев.