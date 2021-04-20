СЭЗ «Химпарк Тараз»: судьбу «долгостроя» будут решать в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы индустрии Жамбылской области обсуждались в ходе рабочего визита министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в акимате Шуского района Бейбут Атамкулов провел совещание с участием главы региона Бердибека Сапарбаева и руководителей ведомств.

В ходе совещания немало критики прозвучало в адрес управляющей компании СЭЗ «Химпарк «Тараз».

Напомним, «Химпарк «Тараз» является десятой по счету специальной экономической зоной на территории Казахстана. Проект презентован на международном форуме «TARAZ INVEST-2012» ТОО «Объединенная химическая компания» АО ФНБ «Самрук-Казына». Здесь планировалось создать новые химические заводы на основе высокоэффективных технологий с созданием благоприятных условий для инвесторов, выгодных преференций, предоставлением необходимых ресурсов и инфраструктуры.

Несмотря на то, что в СЭЗ «Химпарк Тараз» были созданы все условия для привлечения иностранных инвесторов, произошло сокращение числа предприятий, которые должны были здесь построить свои производства. В Шуском районе выделен земельный участок площадью 505 га. Вблизи СЭЗ проходят железная и магистральная дороги, 2,8 км высоковольтных линий, есть подстанция 125 мегаватт. Водоснабжение может обеспечить Тасоткельское водохранилище. Завершены работы по обеспечению будущих предприятий электроэнергией, водо- и газоснабжением. Возведены очистные сооружения, пожарное депо, контрольно-пропускной пункт, административно-бытовой комплекс. Ожидалось, что реализация проекта «Химпарк «Тараз» улучшит социально-экономические показатели региона, повысит налоговые поступления, даст возможность развития смежных отраслей промышленности, МСБ, прибавит рабочие места.

«За последние годы практически нет никаких изменений. В прошлом году должны были начать строительство сахарного завода, но воз и ныне там. Затрачены миллиарды бюджетных денег, но результат нулевой. Между тем здесь содержат огромный штат с большими зарплатами. За что они получают деньги, если нет работающих проектов?», – выразил недоумение аким области Бердибек Сапарбаев.

Как оказалось, штат управленцев сокращен со 147 до 75 человек. На данный момент введены в строй 16 объектов, но это касается только инженерной инфраструктуры.

Глава региона предложил министру созвать специальное селекторное совещание, на котором рассмотреть ход развития СЭЗ «Химпарк»Тараз». Предложение было принято.

«Я согласен, суммы инвестированы большие, надо отчитаться за их использование»,- акцентировал Бейбут Атакулов.

Под занавес совещания аким области Бердибек Сапарбаев предложил построить в Жамбылской области завод по производству битума.

«Проблем с выделением земли и подведением инфраструктуры не будет. Также строительным организациям нельзя забывать о таком понятии, как социальная ответственность бизнеса. Помогать в решении социальных вопросов местным сообществам», - отметил глава региона.