СЭЗ Абу-Даби планирует сотрудничать с Международным финансовым центром «Астана»

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ -Президент Казахстана провел встречу с председателем Совета директоров свободной экономической зоны «Abu Dhabi Global Market», государственным министром Ахмедом Али Аль-Сайихом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы речь шла о реализации совместных проектов СЭЗ Абу-Даби с Международным финансовым центром «Астана». По словам Ахмеда Али Аль Сайиха, имеются конкретные планы по развитию взаимного сотрудничества.

Глава государства высказал благодарность «Abu Dhabi Global Market» за работу, проводимую в Казахстане, а также подтвердил намерение укреплять взаимодействие в сфере регулирования финансовых рынков.