Новости
СЭЗ Абу-Даби планирует сотрудничать с Международным финансовым центром «Астана»
27 Января 2020 19:58
Поделиться:
АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ -Президент Казахстана провел встречу с председателем Совета директоров свободной экономической зоны «Abu Dhabi Global Market», государственным министром Ахмедом Али Аль-Сайихом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеКазахстан имеет большой потенциал по поставке органических продуктов в ОАЭ – Глава государства Казахстан ведет переговоры с инвесткомпанией ОАЭ по созданию нефтехимического предприятия на $6,6 млрд Касым-Жомарт Токаев пригласил компании ОАЭ к исследованию ресурсов и недр Казахстана
В ходе беседы речь шла о реализации совместных проектов СЭЗ Абу-Даби с Международным финансовым центром «Астана». По словам Ахмеда Али Аль Сайиха, имеются конкретные планы по развитию взаимного сотрудничества.
Глава государства высказал благодарность «Abu Dhabi Global Market» за работу, проводимую в Казахстане, а также подтвердил намерение укреплять взаимодействие в сфере регулирования финансовых рынков.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Касым-Жомарт Токаев предложил бизнесменам ОАЭ совместно развивать туризм в Казахстане
- Казахстан имеет большой потенциал по поставке органических продуктов в ОАЭ – Глава государства
- Казахстан ведет переговоры с инвесткомпанией ОАЭ по созданию нефтехимического предприятия на $6,6 млрд
- Касым-Жомарт Токаев пригласил компании ОАЭ к исследованию ресурсов и недр Казахстана
- Казахстан и ОАЭ намерены реализовать инвестпроекты на 11 млрд долларов
- Президенту РК пообещали завершить строительство «Abu Dhabi Plaza» в срок
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047