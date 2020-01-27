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СЭЗ Абу-Даби планирует сотрудничать с Международным финансовым центром «Астана»

27 Января 2020 19:58
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СЭЗ Абу-Даби планирует сотрудничать с Международным финансовым центром «Астана»

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ -Президент Казахстана провел встречу с председателем Совета директоров свободной экономической зоны «Abu Dhabi Global Market», государственным министром Ахмедом Али Аль-Сайихом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе беседы речь шла о реализации совместных проектов СЭЗ Абу-Даби с Международным финансовым центром «Астана». По словам Ахмеда Али Аль Сайиха, имеются конкретные планы по развитию взаимного сотрудничества.

Глава государства высказал благодарность «Abu Dhabi Global Market» за работу, проводимую в Казахстане, а также подтвердил намерение укреплять взаимодействие в сфере регулирования финансовых рынков.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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