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Сеющие раздор в обществе провокации будут жестко пресекаться - Касым-Жомарт Токаев

26 Ноября 2022, 11:25
Сеющие раздор в обществе провокации будут жестко пресекаться - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации, будут жестко пресекаться. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Построение справедливой рыночной экономики, защита частной собственности, развитие конкуренции, искоренение коррупции невозможны без обеспечения подлинного верховенства закона. Поэтому равенство всех перед законом – ключевое условие долгосрочного прогресса нашего государства. Все вопросы, особенно проблемные и спорные, должны решаться только через конструктивный диалог, через дискуссии, прежде всего, в Парламенте. Предстоящие выборы в Сенат и Мажилис предоставляют такую возможность», - сказал Глава государства, выступая на церемонии инаугурации.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан будет неизменно следовать принципу «разные мнения, но единая нация».

«Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле «единство в многообразии». Провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации, и, в конечном счете, направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться», - подчеркнул Глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.


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