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    18:46, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Сейсмоучения прошли в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Командно-масштабные учения по устранению последствий землетрясения провели на базе ситуационного центра Туркестанской области совместно с ДЧС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Как отметили в ведомстве, регион находится в сейсмоопасной зоне. Руководителей области всех уровней и специалистов органов управления гражданской защиты региона учили грамотно и спокойно вести себя в чрезвычайных ситуациях. В учениях принял участие заместитель акима области Сакен Калкаманов.

    По словам организаторов, чрезвычайные ситуации могут привести к невосполнимым потерям. Задача спецслужб - обойтись минимальными человеческими и материальными жертвами. Для этого они должны быть постоянно готовы к совместной работе. Задача сейсмотренировки - проверить эту готовность.


    Согласно сценарию сейсмотренировки, в здании областного акимата сработала система оповещения. Все сотрудники тотчас собрались в безопасной при землетрясении зоне. В результате землетрясения произошло короткое замыкание, в здании начался пожар.

    Группа из числа сотрудников акимата приступила к тушению своими силами. Не справившись с огнем, они вызвали пожарные службы ДЧС Туркестанской области по номеру 101. Оперативно прибыв к месту ЧС и отключив электричество, пожарные разместили технику для тушения условного огня в соответствии с утвержденным планом. На месте происшествия был создан оперативный штаб. Всех сотрудников увели в безопасную зону и оказали первичную медицинскую помощь, а условный пожар полностью потушили.


    В сейсмических учениях задействовали 11 единиц техники и 30 человек личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области. Также участвовали кинологи, спасатели и медицинские работники. Сотрудники служб ЧС обошли всё здание акимата, чтобы убедиться в его полной безопасности и отсутствии людей. Они исследовали балконы и крыши, с которых тоже эвакуировали людей.

    В целом учения показали, что в случае необходимости все спецслужбы работают слаженно и профессионально. Учения проводили накануне Всемирного дня гражданской обороны, который ежегодно отмечают 1 марта.


    Теги:
    Учения Туркестанская область Безопасность
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