Сейсмостойкость Шардаринского водохранилища повысится до семи баллов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сейсмостойкость Шардаринского водохранилища повысится до 7 баллов. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов во время рабочей поездки в Туркестанскую область, где он ознакомился со строительством Шарадаринского водохранилища, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сейчас на стратегически важном объекте ведутся строительные работы в рамках реконструкции и повышения сейсмостойкости плотины. По словам С. Кожаниязова, строительство объекта будет завершено в следующем году.