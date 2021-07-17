19:47, 16 Июль 2021 | GMT +6
Сейсмостойкость Шардаринского водохранилища повысится до семи баллов
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сейсмостойкость Шардаринского водохранилища повысится до 7 баллов. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов во время рабочей поездки в Туркестанскую область, где он ознакомился со строительством Шарадаринского водохранилища, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Сейчас на стратегически важном объекте ведутся строительные работы в рамках реконструкции и повышения сейсмостойкости плотины. По словам С. Кожаниязова, строительство объекта будет завершено в следующем году.
«В 2019 году РГП «Казводхоз» приступило к реконструкции Шардаринского водохранилища для утолщения возведенных из песка стен и снижения уровня грунтовых вод. Таким образом, идет постепенная модернизация водохранилища, построенного 56 лет назад. Планируется, что этот объект будет введен в эксплуатацию в следующем году. По завершении строительства он сможет выдержать землетрясение силой в семь баллов», - сообщил Серик Кожаниязов.