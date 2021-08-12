Сейсмостойкие работы ведутся в школах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы строятся новые школы, в некоторых старых организациях образования ведутся сейсмостойкие работы. Об этом в ходе онлайн- брифинга в РСК Алматы рассказала руководитель управления образования города Ляззат Жылкыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, сейчас в Алатауском, Наурызбайском и Турксибском районах ведется строительство 8 государственных школ на 12 600 мест и пристроек к 17 действующим школам на 8 263 места. В частности, это №38, 60, 166, 186, 6, 132, 117, 133, 144, 121, 199, 191, 57, 177, 102, 34, 170 школы.

«Строительство 9 пристроек на 4 150 мест планируют завершить к началу учебного года, а остальные 8 - завершить до конца года. Также ведутся работы по восстановлению и капитальному ремонту здания 4-х школ, это школы №7, 40, 45, 54. Сейсмоусиление школы № 81 завершено, строительство школ №40, 45, 54 планируется завершить до 1 сентября и строительно-монтажной школы № 7 в декабре»,-сказала руководитель управления.

Кроме того, она сообщила, что сейчас начаты работы по реконструкции школы №4, строительство пристройки к двум школам и сейсмоусилению трех школ. Во время ремонтных работ также ведутся работы по переносу школ.