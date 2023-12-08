Сейшельские острова объявили ЧП после сильного взрыва
Чрезвычайное положение объявлено в Республике Сейшелы после мощного взрыва в промышленном районе, на острове Маэ, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Взрыв разрушил коммерческие здания и близлежащие жилые дома на восточном побережье острова Маэ. Три человека погибли при разрушении их домов.
Часть жителей эвакуирована, несколько человек получили ранения.
Взрыв произошел примерно в 02:00 по местному времени в строительной компании, где хранились взрывчатые вещества.
Международный аэропорт, находящийся в 4 км от места взрыва, также получил повреждения.
- Международный аэропорт все еще работает, и паромное сообщение между островами функционирует для посетителей, - говорится в официальном аккаунте страны в Х.
Школы закрыты, а больницы оказывают только экстренную помощь.
Сильные дожди ночью вызвали наводнения и оползни, оказывая дополнительное давление на команды реагирования.
Изобилие осадков привело к тому, что сточные воды стекают в океан, и людям рекомендуется воздерживаться от купания.
Выступая по национальному телевидению, президент Уовел Рамкалаван назвал эти два происшествия «бедствием» для страны.
Как сообщалось ранее, казахстанцы могут летать на Сейшелы без визы.
Казахстан и Сейшелы подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, которое предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней каждые полгода.