Сейшельские острова объявили ЧП после сильного взрыва

Чрезвычайное положение объявлено в Республике Сейшелы после мощного взрыва в промышленном районе, на острове Маэ, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Взрыв разрушил коммерческие здания и близлежащие жилые дома на восточном побережье острова Маэ. Три человека погибли при разрушении их домов.

Часть жителей эвакуирована, несколько человек получили ранения.

Взрыв произошел примерно в 02:00 по местному времени в строительной компании, где хранились взрывчатые вещества.

Международный аэропорт, находящийся в 4 км от места взрыва, также получил повреждения.

- Международный аэропорт все еще работает, и паромное сообщение между островами функционирует для посетителей, - говорится в официальном аккаунте страны в Х.

Школы закрыты, а больницы оказывают только экстренную помощь.

Сильные дожди ночью вызвали наводнения и оползни, оказывая дополнительное давление на команды реагирования.

Изобилие осадков привело к тому, что сточные воды стекают в океан, и людям рекомендуется воздерживаться от купания.

Выступая по национальному телевидению, президент Уовел Рамкалаван назвал эти два происшествия «бедствием» для страны.

Как сообщалось ранее, казахстанцы могут летать на Сейшелы без визы.

Казахстан и Сейшелы подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, которое предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней каждые полгода.