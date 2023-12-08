РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:08, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Сейшельские острова объявили ЧП после сильного взрыва

    Сейшелы
    Фото: pixabay.com

    Чрезвычайное положение объявлено в Республике Сейшелы после мощного взрыва в промышленном районе, на острове Маэ, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Взрыв разрушил коммерческие здания и близлежащие жилые дома на восточном побережье острова Маэ. Три человека погибли при разрушении их домов.

    Часть жителей эвакуирована, несколько человек получили ранения.

    Взрыв произошел примерно в 02:00 по местному времени в строительной компании, где хранились взрывчатые вещества. 

    Международный аэропорт, находящийся в 4 км от места взрыва, также получил повреждения.

     - Международный аэропорт все еще работает, и паромное сообщение между островами функционирует для посетителей, - говорится в официальном аккаунте страны в Х.

    Школы закрыты, а больницы оказывают только экстренную помощь.

    Сильные дожди ночью вызвали наводнения и оползни, оказывая дополнительное давление на команды реагирования.

    Изобилие осадков привело к тому, что сточные воды стекают в океан, и людям рекомендуется воздерживаться от купания.

    Выступая по национальному телевидению, президент Уовел Рамкалаван назвал эти два происшествия «бедствием» для страны.

    Как сообщалось ранее, казахстанцы могут летать на Сейшелы без визы. 

    Казахстан и Сейшелы подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, которое предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней каждые полгода.

    Теги:
    Туризм Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости Непогода Взрыв
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!