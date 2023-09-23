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    05:14, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанцы могут летать на Сейшелы без визы

    pixabay.com
    Фото: pixabay.com

    Казахстан и Сейшелы подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, которое предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней в каждые полгода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов
    Сильвестр Радегонд провели переговоры относительно развития двусторонних отношений и взаимодействия в многостороннем формате.

    М.Нуртлеу подчеркнул растущее значение сотрудничества Казахстана со странами Африки. Он подтвердил готовность приложить совместные усилия к развитию казахско-сейшельского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на двусторонней основе и в рамках многосторонних объединений.

    По итогам переговоров министры подписали Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сейшелы о взаимном освобождении от визовых требований, которое предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней в каждые полгода. Данное Соглашение вступит в силу через 30 дней после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторонами о завершении внутригосударственных процедур необходимых для вступления в силу.

    Теги:
    Туризм МИД РК
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