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    10:25, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Сейф с деньгами и золотом украли братья-домушники в Сарыагаше

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    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Сейф с деньгами и золотыми изделиями вынесли воры из дома жителя Сарыагаша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Сарыагашского РОП обратился местный житель с заявлением о том, что в его дом проникли неизвестные и похитили сейф с золотыми изделиями и 11 тысячами долларами США.

    Этот факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража». Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 10 миллионов тенге.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий районные полицейские задержали подозреваемых – двух братьев, местных жителей. Один из них оказался ранее судимым.

    Следствием установлено, что подозреваемые дождались, когда в доме будут отсутствовать люди, а затем перелезли через забор во двор потерпевшего, вскрыли окна и проникли внутрь дома. Домушники похитили из спальни сейф и скрылись с места преступления. После чего на окраине поселка взломали сейф.

    Золотые изделия и деньги злоумышленники забрали, а сейф выбросили. Похищенное имущество они продали, а деньги потратили на собственные нужды.

    Проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Выясняется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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