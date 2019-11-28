Сейчас выгодно производить мясо – аким СКО

НУР-СУЛТАН - ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О потенциале отрасли животноводства рассказал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большие возможности заложены в животноводстве. К примеру, в производстве молока мы сделали акцент на высокопроизводительные современные молочные фермы. Имея по области 17 таких ферм, на будущий год мы планируем построить еще 10 ферм. От работы молочных комплексов ожидаем увеличения производства молока на 20 тысяч тонн в год», - сказал Кумар Аксакалов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Он также сообщил, что в следующем году в СКО запустят новую линию по производству молока, сметаны и кисломолочной продукции известного бренда «Маслодел». Сумма инвестиций - 4 млрд тенге. В итоге в области будут производить по 1 тонне на душу населения, или 550 тысяч тонн молока в год.

«Сейчас выгодно производить мясо. В регионе его производят 171 кг на человека, что больше нашей потребности в 3 раза. Я считаю, что здесь используются не все преимущества огромных сельхозтерриторий. Необходимо усовершенствовать законодательство с установлением обязательного наличия товарного животноводства при ведении растениеводства. Например, на 1 тысяч гектаров пашни в зерносеющих регионах - обязанность содержать по 100 голов КРС», - сказал Кумар Аксакалов.