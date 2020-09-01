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Сейчас нам нужна железная дисциплина в исполнительных органах – сенатор Куришбаев

1 Сентября 2020 15:35
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Сейчас нам нужна железная дисциплина в исполнительных органах – сенатор Куришбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев прокомментировал ежегодное Послание Президента РК народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодняшнее Послание Президента мы должны воспринимать, как Национальный план действий по выходу из экономической стагнации. Глава государства определил главные ориентиры в развитии, но у нас бывают случаи, когда поручения руководства выполняются некачественно или несвоевременно. Поэтому сейчас нам нужна железная дисциплина в исполнительных органах», - сказал Ахылбек Куришбаев.

По его словам, здесь нужно максимально обеспечить выполнение всех позиций в Послании Президента.

«И в этой связи Глава государства определил, как будет меняться вертикаль власти. На самом деле будет модернизироваться многое, начиная с предоставления статуса, возможности для работы министрам, в то же время повышается их ответственность. С другой стороны, мы сегодня услышали, что усиливается местное самоуправление. То есть, будем постепенно переходить к выборам сельских акимов. Это очень важно – это начало больших преобразований в политической системе нашей страны. Что касается аграрного сектора, я сегодня был обрадован тем, что Глава государства обратил внимание на развитие личных подсобных хозяйств, на их кооперацию», - отметил депутат.

«У нас на ЛПХ в личных подворьях сосредоточено 70% скота. Это готовый биологический актив, мы должны его только использовать. Наша страна занимает 5-е место по площади пастбищ, мы имеем 188 млн га пастбищ и сенокосов. Но мы не можем обеспечить до конца пастбищами сельские населенные пункты. На самом деле, мы держим их на голодном пайке. Поэтому, если мы решим эту проблему, то сразу же производство мяса и молока в стране возрастет как минимум на 30%», - заключил сенатор.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


Фото: assembly.kz
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#Сенат   #Сельское хозяйство   #Послание Президента РК-2020  
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Азамат Сыздыкбаев

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