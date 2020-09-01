Сейчас нам нужна железная дисциплина в исполнительных органах – сенатор Куришбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев прокомментировал ежегодное Послание Президента РК народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшнее Послание Президента мы должны воспринимать, как Национальный план действий по выходу из экономической стагнации. Глава государства определил главные ориентиры в развитии, но у нас бывают случаи, когда поручения руководства выполняются некачественно или несвоевременно. Поэтому сейчас нам нужна железная дисциплина в исполнительных органах», - сказал Ахылбек Куришбаев.

По его словам, здесь нужно максимально обеспечить выполнение всех позиций в Послании Президента.

«И в этой связи Глава государства определил, как будет меняться вертикаль власти. На самом деле будет модернизироваться многое, начиная с предоставления статуса, возможности для работы министрам, в то же время повышается их ответственность. С другой стороны, мы сегодня услышали, что усиливается местное самоуправление. То есть, будем постепенно переходить к выборам сельских акимов. Это очень важно – это начало больших преобразований в политической системе нашей страны. Что касается аграрного сектора, я сегодня был обрадован тем, что Глава государства обратил внимание на развитие личных подсобных хозяйств, на их кооперацию», - отметил депутат.

«У нас на ЛПХ в личных подворьях сосредоточено 70% скота. Это готовый биологический актив, мы должны его только использовать. Наша страна занимает 5-е место по площади пастбищ, мы имеем 188 млн га пастбищ и сенокосов. Но мы не можем обеспечить до конца пастбищами сельские населенные пункты. На самом деле, мы держим их на голодном пайке. Поэтому, если мы решим эту проблему, то сразу же производство мяса и молока в стране возрастет как минимум на 30%», - заключил сенатор.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.