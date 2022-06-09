9 Июня 2022 18:15

Сейчас активно работаем над снижением углеродной интенсивности экономики – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К 2060 году наша стран достигнет углеродной нейтральности. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая, что почти 70% нашего электричества генерируется на угле, это достижение потребует значительных структурных изменений в промышленности и экономики страны. Наша стратегия по достижению углеродной нейтральности к 2060 году потребует массированной социально-экономической трансформации», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.

По словам Президента, данная программа будет принята к концу этого года.

«Известно, что Евросоюз намерен снизить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году и планирует достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году. Начиная с 2026 года, наши экспортеры будут платить углеродный пограничный налог в бюджет Евросоюза, что может повлиять на конкурентоспособность казахстанской продукции. Именно поэтому мы сейчас принимаем активные действия, чтобы снизить углеродную интенсивность экономики и предотвратить экономические убытки», - заключил Глава государства.