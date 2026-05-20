«Северсталь» расширяет экспортное предложение шпунтов Grani для Казахстана

На фоне роста строительного рынка и вступления в силу нового Строительного кодекса с 1 июля 2026 года в Казахстане усиливается интерес к современным решениям для работ нулевого цикла. В ответ на запрос рынка «Северсталь» расширяет экспортное предложение шпунтов Grani для Республики, передает Kazinform.

Решение с комплексной инженерной поддержкой предназначено для гражданского и дорожного строительства, позволяет снизить металлоемкость проектов до 30% по сравнению с традиционными горячекатаными профилями и уже включено в реестр АО «КазНИИСА».

Строительный рынок Казахстана остается одним из наиболее динамично развивающихся в СНГ. По данным Бюро национальной статистики, в январе–марте 2026 года объем строительства достиг 1,23 трлн тенге, прибавив 14,8% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам 2025 года отрасль выросла на 15,9% и вышла на исторический максимум в 10,7 трлн тенге — более чем вдвое выше показателей 2020 года.

Рекордные темпы строительства требуют технически и экономически выверенных решений для нулевого цикла. Ключевой вопрос — ограждение котлованов при возведении жилых кварталов с паркингами, дорожных и инженерных объектов. Ранее казахстанские строители выбирали между шпунтом Ларсена и азиатским импортом. Первый — горячекатаный, надежный, но избыточный для типовых задач: тяжелый, металлоемкий, трудоемкий в монтаже. Второй — доступный, но с нестабильной геометрией, качеством стали и сложной логистикой.

Ответом на потребность рынка в оптимизации издержек стала разработка «Северсталью» корытного холодногнутого шпунта Grani для грунтоудержания. Сегодня компания выступает единственным производителем шпунтовых конструкций такого типа на территории СНГ. Равномерная толщина профиля и увеличенная рабочая ширина позволяют снизить металлоемкость конструкций до 30% по сравнению с традиционными горячекатаными решениями, при сохранении требуемой несущей способности. Применение качественного российского металла и выпуск продукции на высокотехнологичном Череповецком металлургическом комбинате обеспечивают стабильные эксплуатационные характеристики, а размещение производства в России позволяет строго соблюдать сроки поставок, снижает логистические издержки и минимизирует валютные риски.

Базовая линейка из двух типоразмеров закрывает основные потребности строительных компаний. При возникновении специфических задач «Северсталь» готова осваивать выпуск новых типоразмеров под индивидуальные требования конкретного заказчика, как компания сделала это в проекте строительства мультимодального портового хаба «ТЭМПО-ПОРТ» в Республике Татарстан.

Для цифровизации и ускорения строительных процессов шпунты включены в крупнейшие программные комплексы для инженерных расчетов. Дополнительно разработаны бесплатные альбомы типовых технических решений со схемами анкеровки и узлами сопряжений.

Сервисную поддержку клиентам обеспечивает Центр разработки эффективных технологических решений «Северсталь Инжиниринг». Эксперты центра могут подключиться на всех этапах проекта — от предпроектной проработки и расчетов до сопровождения работ на площадке, включая выполнение функций подрядчика по устройству шпунтовых стенок.

Востребованность Grani подтверждается успешной эксплуатацией на крупных инфраструктурных объектах. В России шпунтовые сваи использовались при строительстве объектов федерального уровня: трамвайных линий в Санкт-Петербурге, моста через Оку, котлованов больницы в Москве, жилых комплексов и ряда других проектов. В 2025 году Grani были удостоены престижной награды международного конкурса «Зеленая Евразия», что стало признанием их инженерного потенциала профессиональным сообществом.

Важным условием для широкого применения Grani в Казахстане стало их включение в реестр АО «КазНИИСА» и классификатор строительных ресурсов. Это дает проектным институтам и генеральным подрядчикам право закладывать данный профиль в сметную документацию в стандартном режиме, без проведения долгих дополнительных согласований.

— Казахстан сегодня — один из самых перспективных, но в тоже время требовательных строительных рынков в СНГ, где остро стоит запрос на современные высокоэффективные решения. Мы видим это по характеру переговоров с локальными девелоперами и инфраструктурными подрядчиками. Шпунты Grani отвечают этому запросу за счет меньшей металлоемкости, стабильного качества, понятной логистики в рамках ЕАЭС и инженерной поддержки со стороны Центра «Северсталь Инжиниринг». Казахстан для нас важный и перспективный рынок и мы готовы выступать надежным партнером в реализации Национального инфраструктурного плана и жилищных программ республики, — отметил руководитель экспортных продаж шпунтовых решений «Северстали» Андрей Вайнштейн.

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Строительный кодекс. Обновленное законодательство ужесточает подходы к качеству используемых конструкций и обоснованности бюджетов. На фоне новых регуляторных требований интерес отрасли к современным, экономически выверенным и нормативно одобренным решениям для нулевого цикла будет стабильно возрастать, меняя стандарты работы подрядчиков по всей республике.