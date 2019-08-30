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Североказахстанских полицейских поощрили в честь Дня Конституции

Автор:  
Олеся Жуковень
30 Августа 2019, 19:44
Североказахстанских полицейских поощрили в честь Дня Конституции

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области прошло торжественное собрание департамента полиции, посвященное празднованию Дня Конституции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы полицейского ведомства, за высокие достижения в службе и личную дисциплинированность 30 полицейских поощрили различными наградами.

В их числе - заместитель начальника отдела полиции по кадровой политике Кызылжарского района Гомар Дауренбеков. Он получил погоны со специальным званием подполковника полиции. В органах внутренних дел Г. Дауренбеков служит 20 лет. Работал в дорожно-патрульной полиции. В должности заместителя начальника районного отдела полиции – с февраля этого года.

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Почетной грамотой акима области наградили инспектора отделения по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия Людмилу Саморукову. Медаль «За вклад в обеспечение правопорядка» получил заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности Иван Терзиди. Почетной грамотой МВД РК отметили работу старшего инспектора управления местной полицейской службы Сайрана Саркенова.

«Сотрудники полиции ведут борьбу с преступностью, обеспечивают охрану общественного порядка, стоят на защите конституционных прав и свобод граждан от противоправных посягательств. Уверен, что и впредь сотрудники департамента полиции будут нести службу, выражая верность присяге», - сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

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Северо-Казахстанская область   Дата   Конституция  
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