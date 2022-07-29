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Североказахстанские танцоры вышли в финал чемпионата мира в США
29 Июля 2022 10:20

Североказахстанские танцоры вышли в финал чемпионата мира в США

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанский ансамбль бального танца «Sensitive», представляющий Казахстан на чемпионате мира искусств в США, вышел в финал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети ансамбль делится фото и видео чемпионата. Помимо основного конкурса по хореографии команда должна была представить свою страну. Вместе с солистами ансамбля в постановке приняли участие художественный руководитель Ольга Ростовщикова и известный казахстанский рекордсмен Сергей Цырульников. Североказахстанские танцоры выбрали композицию певца Adam «Гулистан Казахстан», которую он исполнял на проекте «Новая волна».

25-ый юбилейный Всемирный чемпионат исполнительных искусств завершится 31-го июля. В нем участвуют более 3 000 человек из 72 стран мира.

Ансамбль «Sensitiv» - это танцоры, которые не слышат. Уникальному и единственному в Казахстане коллективу в этом году 16 лет. Ребята неоднократно становились победителями различных международных конкурсов, в которых соревновались на равных со здоровыми танцорами. Всем этим победам и достижениям предшествовала многолетняя работа с хореографом, основателем и душой коллектива Ольгой Ростовщиковой.


Фото: instagram.com/dance_theater_sensitive_deaf

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