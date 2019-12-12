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Североказахстанцам вручили награды ко Дню Независимости

12 Декабря 2019 23:10
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Североказахстанцам вручили награды ко Дню Независимости

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области провели торжественное собрание, посвященное Дню Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима области, активно реализующим инициативные проекты и прославляющим регион за его пределами североказахстанцам на собрании вручили награды.


В своем поздравлении аким области Кумар Аксакалов отметил, что за 28 лет Независимости регион добился высоких результатов в сельскохозяйственной, социальной, экономической и промышленной сферах.


«Анализируя 30 лет экономического развития Казахстана, видно, какая масштабная работа была проделана. По сравнению с 1991 годом, валовой сбор зерна увеличился в два раза. За годы Независимости тысячи жителей улучшили жилищные условия, сдано свыше 3 миллионов квадратных метров жилья. Первые плоды начал давать план развития региона, разработанный по прямому поручению Елбасы», - сказал К.Аксакалов.

Глава региона подчеркнул, что важно не просто сохранить достигнутое, но и продолжить динамичное развитие.





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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, День Независимости ,
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Автор:

Олеся Жуковень

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