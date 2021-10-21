Северо-Казахстанская область представит сельхозпродукцию на ярмарке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти выходные, 23-24 октября в Нур-Султане, на площадке возле ТРЦ «Хан Шатыр» состоится сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Северо-Казахстанской области, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Порядка 110 предприятий Северо-Казахстанской области представят на ярмарке в столице продукцию из более 100 наименований общим объемом свыше 800 тонн. В том числе: 600 тонн картофеля и овощей, 100 тонн мяса и колбасных изделий, 20 тонн молока и молочных продуктов, 25 тонн муки, 20 тонн макаронных и кондитерских изделий, 20 тонн меда и продукции пчеловодства, 100 тысяч штук куриных яиц, 15 тонн рыбы.

Продукция будет реализовываться по ценам на 15-20% ниже рыночных. Ярмарка будет проведена с соблюдением санитарных норм, рекомендованных Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Нур-Султана.

В столице в текущем году в целях стабилизации цен на социально-значимые продукты питания запланировано проведение 14 ярмарок с учетом сроков созревания овощей, фруктов. Сезон сельскохозяйственных региональных ярмарок продлится в Нур-Султане до 31 октября. С 21 августа на ярмарках в столице свою продукцию уже представили сельхозтоваропроизводители Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской и Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской и Костанайской областей.