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Северо-Казахстанская область остается в «желтой» зоне
2 Марта 2022 08:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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В «красной» зоне: нет регионов.
В «желтой» зоне: Северо-Казахстанская область.
В «зеленой» зоне: г. г. г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
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