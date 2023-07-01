Северной Ирландии нанесли смертельный удар - британские СМИ о победе казахстанской сборной по футболу

БЕЛФАСТ. КАЗИНФОРМ - Несомненно, главным спортивным событием прошедшего месяца стала победа нашей национальной сборной в выездном матче квалификационного турнира ЕВРО 2024 против команды Северной Ирландии. А если добавить к этому победу, в которой мы не сомневались против сборной Сан-Марино, которая играет в квалификационных матчах руководствуясь скорее олимпийском принципом – главное не триумф, то с выездной серии казахстанские футболисты привезли 100% результат, набрав 6 очков из 6 возможных. И как результат, футболисты Казахстана возглавили вместе с командой Финляндии группу Н, уступая футболистам с Родины Санта Клауса лишь по разнице забитых и пропущенных мячей, передает МИА «Казинформ».

Неоходимо отметить, британская пресса широко освещала ход и итоги матча в Белфасте. Газета News Letter вышло с характерным названием «О'Нил (тренер сборной Северной Ирландии – прим. автора) принимает освистывание фанатов Северной Ирландии. Автор материала Ян Паркер, один из журналистов, активно интересовавшийся планами казахстанской сборной накануне матча, приводит слова Майкла О'Нил о том, что Северная Ирландия не заслужила проигрыша в квалификации Евро-2024 дома Казахстану после того, как на 88-й минуте, вышедший на замену Абат Аимбетов нанес ей «ударный удар».

«Фанаты имеют право освистывать. Мы проиграли 0:1 и я не придаю этому большого значения. Очень редко попадаешь на матч, где домашняя команда проигрывает со счетом 1:0, а болельщики аплодируют. Нам нужно было немного больше опыта, и некоторые из наших более опытных игроков вернулись, чтобы помочь многим молодым игрокам», - приводит слова главного тренера североирладцев News Letter.





В другом материале этого же издания называет свою команду «беззубой», когда «вышедший на замену Абат Аимбетов из Казахстана нанес смертельный удар, вырвав победу 1-0 в отборочном турнире Евро 2024 на «Виндзор Парк» (стадион в Белфасте - прим. авт.). В то время как Северная Ирландия устроила навал на ворота соперника в поисках победы в конце матча, Аимбетов прорвался со своей половины поля, воспользовался моментом, когда Патрик Макнейр встал на пути Кирона Брауна, направив мяч мимо Бэйли Пикок-Фаррелла, чтобы ошеломить фанатов хозяев».

News Letter напоминает, что «Когда Северная Ирландия покидала Копенгаген после пятничного поражения со счетом 1:0, все были полны оптимизма по поводу того, как они боролись, не сумев сравнять счет лишь из-за незначительного офсайда, но здесь настроение было совсем другим, поскольку финальный свисток был встречен освистыванием. Неспособность Северной Ирландии одолеть дома команду, находящуюся на 50 мест ниже их в рейтинге, показала возможности текущего молодого состава, которые были ограничены из-за травм опытных игроков».

Футбольный обозреватель The Sun Марк Макинтош в своем материале отмечает, что «Северная Ирландия потерпела слишком предсказуемое разгромное поражение от соперника по группе H - Казахстана на «Виндзор Парк». Абат Аимбетов, который также забил победный мяч в знаменитой победе над Данией, прорвался сквозь оборону в перерыве и пробив внутренней частью стопы мимо Бейли Пикок-Фаррелла за две минуты до конца. Патрик Макнейр не позволил вышедшему на замену Киарону Брауну помешать казахстанскому форварду, в результате чего подопечные Майкла О'Нила набрали три очка, отставая на шесть баллов от лидеров - Финляндии и Казахстана».

Марк Макинтош отмечает голевой момент, созданный нашим полузащитником Максимом Самородовым еще в начале матча: «Казахстан показал, что он представляет собой большую угрозу. Самородов легко пробрался за спины защитников, чтобы принять обычный сквозной мяч. После прохода Хьюма Самородов оказался под достаточным давлением Эванса, в результате чего пробил с восьми метров. Это был великолепный шанс для гостей повести в счете после того, как они провели большую часть первых 15 минут в отборе мяча».

«Аимбетов наказывает заурядное выступление Северной Ирландии очень поздним победным голом» - с таким подзаголовком вышла статья Стивена Кроуфорда в Daily Mirror. «Абат Аймбетов вышел со скамейки запасных, чтобы нанести Северной Ирландии решающий удар, когда Казахстан одержал жизненно важную победу в отборочном турнире Евро-2024 на «Уиндзор Парк». Для команды Майкла О'Нила это было третье поражение со счетом 1:0, но это поражение будет особенно тяжелым. Североирландцы больше владели мячом и, возможно, должны были выходить вперед до гола Аймбетова на 88-й минуте», - отмечает автор, напоминая, что «гости вышли на игру в Белфасте после победы над Сан-Марино со счетом 3:0. А капитан Асхат Тагиберген в ответ на свой чудо-гол в ворота Дании в первом туре группы H забил еще один с пенальти в ворота саммаринцев. Северная Ирландия, при поддержке своей толпы фанатов, собравшейся на матч, начала хорошо, уверенно владея мячом на недавно обновленном покрытии «Виндзор Парка», которое было хорошо смазано дождем перед матчем».

Говоря о игре в Белфасте Стивен Кроуфорд пишет, что «Макминамин обменялся пасами с Хамом в углу поля, после чего нанес удар, который Игорь Шацкий удачно перекинул через перекладину. Но как раз тогда, когда казалось, что Северная Ирландия сможет что-то сделать, они получили настоящий удар ниже пояса. Вышедший на замену Амбетов прорвался из полузащиты, а затем круто пробил мимо Пикока-Фаррелла к восторгу небольшой группы путешествующих болельщиков из Казахстана. Во время финального свистка на «Виндзоре» раздалось несколько освистываний, но О'Нил признает, что это была естественная реакция на поражение».

«Не так уж часто болельщики радуются, когда их команда проигрывает игру», - приводит слова наставника Северной Ирландии The Sun. Это же издание приводит признание О'Нила о том, выход его подопечных в квалификацию маловероятен, ссылаясь на его слова: «А потом пропустить гол в конце - это был настоящий удар ниже пояса. Я думаю, что Казахстан был счастлив довольствоваться очком, но они ушли со всеми тремя очками, что является разочаровывающим результатом для нас».

«Белфаст Телеграф» в своей передовице пишет «Слишком поздний гол разбивает североирландские сердца на Windsor», отмечая, что все мечты Северной Ирландии о том, что им удастся пробиться из группы сильнейших, рухнули после поражения от Казахстана

«Если поражение 1:0 от Дании в пятницу было тяжело пережить из-за спорной ситуации с VAR в перерыве матча, то поражение 1:0 дома от Казахстана было еще более болезненным. На 88-й минуте, когда подопечные Майкла О'Нила были вынуждены искать победу, Абат Аимбетов получил мяч на своей половине поля и пронесся мимо Крейга Кэткарта, Пэдди Макнейра и Кэрона Брауна, после чего спокойно переправил мяч мимо Бейли Пикок-Фаррелла в штрафной в сетку. Вышедший на замену казахстанский форвард заслуживает большой похвалы за свое упорство и стремление в то время, когда его партнеры по команде согласились бы на очко. Но что, черт возьми, делала задняя линия Северной Ирландии, позволив Аимбетову пройти так далеко? Это была ужасная защита. Преступно пропускать такой гол на таком уровне.

Автор материала Стевен Биком отмечает: «Спросите людей в Северной Ирландии, что приходит на ум при упоминании Казахстана, и большинство ответит, что это Борат, вымышленный комический персонаж, которого играет Саша Барон Коэн» и тут же намекает на пословицу известную пословицу «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», которая имеет значение практически во всех языках. «Что ж, Казахстан посмеялся последним на «Виндзор Парк», а для Северной Ирландии это была ужасная ночь», - подводит итог издание «Белфаст Телегаф».

Ильяс Омаров,

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