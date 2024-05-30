РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:25, 30 Май 2024 | GMT +6

    Северная Корея вновь провела испытания баллистических ракет

    корея
    Фото: DW

    Ракеты были выпущены из района Сунан в Пхеньяне в 6:14 утра и пролетели около 350 километров, прежде чем упасть в Японское море, сообщает Южная Корея, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на DW.

    Северная Корея выпустила около 10 баллистических ракет малой дальности в Японское море, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи утром в четверг, 30 мая.

    Уточняется, что ракеты были выпущены из района Сунан в Пхеньяне в 6:14 утра и пролетели около 350 километров, прежде чем упасть в Японское море. «Хотя Северная Корея и использует запуски ракет как послание внешнему миру, запуск примерно 10 ракет одновременно является для нее нехарактерным», — отмечают журналисты.

    Военное руководство Южной Кореи осудило запуски ракет, в зону досягаемости которых попала столица страны Сеул и ключевые авиабазы, как «акт провокации», угрожающий Корейскому полуострову, и пообещало дать жесткий ответ на него, пишет Yonhap.

    Информацию, что запущенные Пхеньяном ракеты могли быть баллистическими, подтверждает и правительство Японии. Как заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и никакого ущерба от них зафиксировано не было.

    В зависимости от модели баллистические ракеты могут быть оборудованы ядерной боеголовкой. Испытания подобных ракет Северной Кореей идет вразрез с соответствующим запретом, наложенным на Пхеньян со стороны ООН. Предыдущий тестовый запуск баллистичских ракет Пхеньян провел 17 мая.

    Запуски ракет произошли после того, как Южная Корея обвинила КНДР в запуске через границу большого числа воздушных шаров с мусором. Как отметили в JCS, начиная с вечера вторника воздушные шары пересекали границу и падали в различных местах по всей стране. По данным на среду, было замечено более 150 таких шаров.

    Теги:
    Япония Корея СМИ Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!