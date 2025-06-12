Северная Корея приостановила вещание на границе с Южной Кореей

В среду президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён распорядился прекратить трансляции через громкоговорители на границе с КНДР в попытке снизить напряжённость и восстановить доверие. В результате военные остановили трансляции в 14:00 по местному времени.

— В настоящее время нет районов, где бы фиксировались подобные трансляции (со стороны КНДР). Они прекратились поздно вечером в среду и, очевидно, не осуществлялись ни ночью, ни утром, — сообщил полковник Ли Сон Чжун из Объединённого комитета начальников штабов. — Но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, в том числе за возможным возобновлением трансляций днём.

Решение Южной Кореи о приостановке трансляций было принято через год после того, как военные возобновили кампанию впервые за шесть лет в июне прошлого года в ответ на запуски Северной Кореей воздушных шаров с мусором через границу.