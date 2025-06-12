РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:00, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Северная Корея приостановила вещание на границе с Южной Кореей

    В четверг Северная Корея, по всей видимости, приостановила шумовые трансляции в сторону Южной Кореи. Это произошло на следующий день после того, как Сеул приостановил пропагандистское вещание через громкоговорители, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap

    Северная Корея приостановила вещание на границе с Южной Кореей
    Фото: Yonhap

    В среду президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён распорядился прекратить трансляции через громкоговорители на границе с КНДР в попытке снизить напряжённость и восстановить доверие. В результате военные остановили трансляции в 14:00 по местному времени.

    — В настоящее время нет районов, где бы фиксировались подобные трансляции (со стороны КНДР). Они прекратились поздно вечером в среду и, очевидно, не осуществлялись ни ночью, ни утром, — сообщил полковник Ли Сон Чжун из Объединённого комитета начальников штабов. — Но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, в том числе за возможным возобновлением трансляций днём.

    Решение Южной Кореи о приостановке трансляций было принято через год после того, как военные возобновили  кампанию впервые за шесть лет в июне прошлого года в ответ на запуски Северной Кореей воздушных шаров с мусором через границу.

    Теги:
    Южная Корея Северная Корея Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
    Сейчас читают