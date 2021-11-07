+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -8 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Север Казахстана остается в «красной» зоне по коронавирусу

7 Ноября 2021 09:13
Поделиться:
Север Казахстана остается в «красной» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 ноября 2021 года, в «красной» зоне находятся Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
558 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав
Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса 145 случаев ковидной пневмонии зарегистрировали в Казахстане 1735 казахстанцев выздоровели от коронавируса

В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
558 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав
Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса
145 случаев ковидной пневмонии зарегистрировали в Казахстане
1735 казахстанцев выздоровели от коронавируса
Популярное
1 Пенсионеры смогут бесплатно обучаться на курсах в Кокшетау
2 Автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы: семь человек пострадали
3 Клиенты избили 18-летнего официанта в Талдыкоргане
4 90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне
5 Какие нарушения чаще всего допускают коллекторы, рассказали в Генпрокуратуре
6 О шторме предупредили жителей семи регионов Казахстана
Читайте также
1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Кто получил миллионную вакцину от коронавируса в Алматы
Пенсионеры смогут бесплатно обучаться на курсах в Кокшетау
Автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы: семь человек пострадали
Клиенты избили 18-летнего официанта в Талдыкоргане
90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне
Какие нарушения чаще всего допускают коллекторы, рассказали в Генпрокуратуре
О шторме предупредили жителей семи регионов Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив