Новости
Север Казахстана остается в «красной» зоне по коронавирусу
7 Ноября 2021 09:13
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 ноября 2021 года, в «красной» зоне находятся Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеСколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса 145 случаев ковидной пневмонии зарегистрировали в Казахстане 1735 казахстанцев выздоровели от коронавируса
В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 558 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав
- Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса
- 145 случаев ковидной пневмонии зарегистрировали в Казахстане
- 1735 казахстанцев выздоровели от коронавируса
- 1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
- Кто получил миллионную вакцину от коронавируса в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн