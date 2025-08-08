Сеть вебкам-студий ликвидирована в ВКО: доход превышал млрд тенге

Как уточнили в департаменте полиции, масштабная операция была проведена во взаимодействии с прокуратурой области. Под видом модельного агентства в более чем 10 городах страны, в том числе Усть-Каменогорске, функционировали так называемые вебкам-студии. В них организовывались онлайн-трансляции откровенного характера.

— К участию привлекались девушки в возрасте от 18 до 25 лет. Им предлагали быстрый и высокий заработок — до двух миллионов тенге в месяц. Фактически они становились участницами противоправной деятельности, — пояснили в департаменте полиции ВКО.

По данным следствия, действия группы были чётко организованы: участники распределяли между собой роли, включая вербовку, техническое обеспечение и контроль трансляций. В результате преступной деятельности организаторы получили доход свыше одного миллиарда тенге.

— В ходе обысков изъяты более 120 единиц компьютерной техники, веб-камеры, осветительное оборудование и иные предметы, использовавшиеся для ведения трансляций. На данный момент по делу задержаны и арестованы 14 человек, в том числе один из основных организаторов преступной схемы, — сообщили в полиции.

Уголовное дело расследуется по статьям, предусматривающим ответственность за распространение порнографических материалов и создание организованной преступной группы. Расследование находится на завершающей стадии.

Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными при отклике на предложения о заработке, особенно в интернете.

— Не поддавайтесь на сомнительные объявления, особенно если они не предполагают официального трудоустройства и нарушают нормы закона, — отметили в департаменте полиции.

