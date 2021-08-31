Сеть спортивных центров расширяется в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В День Конституции РК заместитель акима столицы Асхат Оралов посетил ряд спортивных объектов города. Он ознакомился с оснащенностью новых спортзалов, распахнувших двери в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Одним из объектов посещения стала Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1, где вскоре откроется обновленный, переоборудованный гимнастический зал, оснащенный новыми снарядами и другим инвентарем, отвечающим всем международных стандартам. Зал общей площадью 650 квадратных метров предназначен для развития отделений спортивной, художественной, батутной гимнастики, где будут заниматься более 900 спортсменов города. Здесь планируется проведение крупных соревнований на республиканском уровне.

Также заместитель акима посетил Центр бокса, который был открыт в марте текущего года на базе спортивного комплекса «Астана Арена». Объект оснащен спортоборудованием, беговой дорожкой, в среднем в день зал посещают около 500 человек. Открыт он был с целью повышения качества тренировочного процесса, обеспечения доступности жителям районов города.

Также в здании «Астана Арена» работает Центр боевых искусств, где будут культивироваться 9 неолимпийских видов спорта: панкратион, джиу-джитсу, грэпплинг, самбо, боевое самбо, киокушинкай-кан каратэ, шинкиокушинкай каратэ, поясная борьба и кикбоксинг. Зал рассчитан на посещение свыше 500 человек в день.

Стоит отметить, что развитие спорта и спортивной инфраструктуры в городе получило большой толчок за 30 лет Независимости страны. Сегодня спортом на постоянной основе занимается более 31% жителей города. В Нур-Султане культивируется свыше 110 видов спорта, имеется порядка 40 крупных спортобъектов.

Глава государства уделяет особое внимание развитию массового спорта среди населения. Создание комфортных общественных пространств и многофункциональных площадок позволяет охватить как можно больше горожан и приобщить их к ведению здорового образа жизни.

Ежегодно в целях обеспечения доступности для жителей занятий спортом во всех районах города открываются новые спорткомплексы, работают 11 детско-юношеских спортивных школ. Кроме того, в четырех жилых массивах строятся физкультурно-оздоровительные комплексы. Всего за последние два года в столице построено 400 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

В этом году кроме ранее перечисленных объектов распахнул свои двери Центр единоборств на улице Жирентаева, во Дворце Независимости открыты Центр художественной гимнастики и Центр Дзюдо при велотреке «Сарыарка».

Совсем недавно по поручению руководства города был открыт спортивный Колизей, а под Триатлон-парком, мостом возле ЕНУ - специальные спортивные площадки. Практически все парки города оснащены воркаутными площадками и оборудованием для тренировок. Кроме того, из года в год увеличивается количество беговых дорожек с велодорожками. На сегодня по городу проложено 70 км велодорожек. В планах - укладка 123 км велодорожек.

Также для развития спортивного потенциала детей и подростков в столице открыты и функционируют более 30 дворовых клубов. В них занимаются более 3000 воспитанников на безвозмездной основе.