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Сестра Шавката Рахмонова проведет бой с российской чемпионкой

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Апреля 2023, 22:39
Сестра Шавката Рахмонова проведет бой с российской чемпионкой Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Родная сестра известного казахстанского бойца смешанных единоборств и лучшего промоушна мира UFC Шавката Рахмонова Сора Рахмонова выступит на турнире NAIZA 51, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Уже анонсирован ее бой с чемпионкой промоушна Валерией Карыгиной. Однако россиянка поднимается в весовую категорию казахстанской девушки-бойца, поэтому пояс организации на кону стоять не будет.

Рахмонова в профессиональной карьере идет с рекордом 3-1, все четыре боя сестра Шавката провела в казахстанском промоушне NAIZA. Валерия же стала первой чемпионкой лиги среди женщин.


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