31 Мая 2022 03:00

Сервисы по поиску участка для голосования в режиме онлайн запустили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Меньше недели осталось до проведения важного политического события для страны – общереспубликанского референдума, который состоится 5 июня. Избирателям советуют заранее узнать, на каком участке им предстоит голосовать. Астанчане могут сделать это онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Акимат города Нур-Султан запустил сервисы по поиску участка для голосования в режиме реального времени. Для этого необходимо лишь ввести свой ИИН. Сервисы позволяют получить номер участка, здание, адрес, контактный телефон. Проверить информацию можно посредством:

- Веб-портала акимата г.Нур-Султан referendum.astana.kz .

- Чат-бота в мессенджере Telegram (t.me/ns_referendum_bot)

- Мобильного приложения Smart Astana.

- Единого контакт-центра iKomek по телефону 109 в режиме 24/7. Операторы будут отвечать на телефонные звонки, принимать обращения. Жители смогут получить консультацию по вопросам касательно проведения референдума.

Вместе с тем по инициативе акимата города Нур-Султан совместно с партнерами запущены сервисы по поиску участка для голосования в мобильных приложениях Kaspi.kz (на главной странице баннер «Республиканский референдум 5 июня») и Halyk Homebank в разделе «Госуслуги» вкладка «Референдум 5 июня».