«Сервисный акимат» запущен в Келесском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Келесском районе Туркестанской области начал работу «Сервисный акимат» по принципу одного окна. В народном офисе, созданном в целях повышения качества государственных услуг, цифровой грамотности населения и предотвращения коррупции, имеется уголок самообслуживания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В торжественной церемонии открытия нового учреждения приняли участие заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Туркестанской области Мирас Каргабай и аким Келесского района Акментай Есбаев. В «сервисном акимате» будет оказываться 506 видов госуслуг.

«На сегодняшний день по инициативе агентства работа государственных органов на территории страны проводится в формат «open space». Это создает максимально благоприятные условия для населения, формирует прозрачность и гласность, а также возможность повышения качества работы и беспрепятственного получения услуг потребителями. И уже открывшийся сегодня «Сервисный акимат» будет оказывать не только эффективные услуги, но и напрямую способствовать снижению коррупционных рисков», – сказал Мирас Каргабай.