«Сервисный акимат» запущен в Келесском районе Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Келесском районе Туркестанской области начал работу «Сервисный акимат» по принципу одного окна. В народном офисе, созданном в целях повышения качества государственных услуг, цифровой грамотности населения и предотвращения коррупции, имеется уголок самообслуживания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.
В торжественной церемонии открытия нового учреждения приняли участие заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Туркестанской области Мирас Каргабай и аким Келесского района Акментай Есбаев. В «сервисном акимате» будет оказываться 506 видов госуслуг.
«На сегодняшний день по инициативе агентства работа государственных органов на территории страны проводится в формат «open space». Это создает максимально благоприятные условия для населения, формирует прозрачность и гласность, а также возможность повышения качества работы и беспрепятственного получения услуг потребителями. И уже открывшийся сегодня «Сервисный акимат» будет оказывать не только эффективные услуги, но и напрямую способствовать снижению коррупционных рисков», – сказал Мирас Каргабай.
- Бердибек Сапарбаев вручил ряду жамбылцев юбилейные медали
- Проект «Бюджет участия»: ремонт шести скверов ведется в одном из районов Алматы
- 90 семьям-очередникам вручили ключи от новых квартир в Таразе
- «Сервисные акиматы» заработали во всех районах Акмолинской области
- Более десятка военных Акмолинской области получили награды
- Праймериз - хороший повод набрать потенциально сильные кадры на госслужбу – Ислам Кураев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана