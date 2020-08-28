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«Сервисный акимат» запущен в Келесском районе Туркестанской области

28 Августа 2020 23:00
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«Сервисный акимат» запущен в Келесском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Келесском районе Туркестанской области начал работу «Сервисный акимат» по принципу одного окна. В народном офисе, созданном в целях повышения качества государственных услуг, цифровой грамотности населения и предотвращения коррупции, имеется уголок самообслуживания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

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В торжественной церемонии открытия нового учреждения приняли участие заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Туркестанской области Мирас Каргабай и аким Келесского района Акментай Есбаев. В «сервисном акимате» будет оказываться 506 видов госуслуг.

«На сегодняшний день по инициативе агентства работа государственных органов на территории страны проводится в формат «open space». Это создает максимально благоприятные условия для населения, формирует прозрачность и гласность, а также возможность повышения качества работы и беспрепятственного получения услуг потребителями. И уже открывшийся сегодня «Сервисный акимат» будет оказывать не только эффективные услуги, но и напрямую способствовать снижению коррупционных рисков», – сказал Мирас Каргабай.


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#Туркестанская область   #Акимат   #Другие государственные органы   #Регионы   #Цифровой Казахстан   #Общество  
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