Сервис субсидирования аграриев платформы Qoldau отключат 1 января

1 Января 2023, 07:29

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сервис субсидирования аграриев платформы Qoldau будет отключен с 1 января 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акционерного общества «Информационно-учетный центр» Министерства финансов Республики Казахстан.

«Отключение сервиса связано с запуском государственного сервиса субсидирования ЕГИСС («Единая государственная информационная система субсидирования») с 1 января 2023 года, а также новыми, масштабными задачами, поставленными перед цифровой платформой Qoldau. База данных субсидирования была передана Министерству сельского хозяйства РК, с подписанием сторонами акта приема-передачи. По просьбе финансовых институтов – участников рынка финансирования АПК, им также был обеспечен доступ к историческим данным сервиса субсидирования. Это гарантирует безболезненный переход сферы субсидирования на новый, государственный сервис «ЕГИСС». В свою очередь платформа Qoldau продолжит работать, реализуя новые проекты по оцифровке пунктов пропуска на государственной границе, цифровизации оценочной, аудиторской и бухгалтерской деятельности, сферы прослеживаемости зерна для мониторинга органами госдоходов, цифровизации процедур банкротства, мониторинга эффективного использования госимущества и другие масштабные проекты, в рамках поручений руководства страны», - подчеркнули в пресс-службе компании.

С момента запуска сервиса субсидирования на Qoldau в «пилотном режиме» в 2018 году и по сегодняшний день выплачено почти 700 млрд тенге субсидий (1,5 млрд долларов США по курсу на сегодня). Получатели – более 61 тысяча фермерских хозяйств и компаний. Львиная доля субсидий пришлась на так «инвестиционное субсидирование» - около 312 млрд тенге. Примерно равное количество денег – по 95 млрд тенге было выплачено через сервис Qoldau по трем направлениям: субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу, поддержка переработки сельскохозяйственной продукции и финансовое оздоровление предприятий аграрной отрасли.

Сервис субсидирования платформы Qoldau был разработан и внедрен без привлечения бюджетных средств, на основе ГЧП, то есть государственно-частного партнерства. Впервые в истории субсидирования АПК все реестры получателей и суммы были открыты. Именно оцифровка и публичность привели к тому, что правоохранительным органам удалось выявить массу нарушений и хищений государственных денег, так как любое вмешательство в работу сервиса оставляет «цифровые следы», что облегчило работу для фискальных органов при ведении мониторинга.

Фото: odt.co.nz.