Сервис для выявления водителей без прав запустили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы запустили новую технологию по поиску водителей, севших за руль машин, будучи лишенными права. Сервис функционирует на базе Центра оперативного управления полиции и привязана к системам видеонаблюдения города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил, что особое внимание уделяется вопросам профилактики ДТП и обеспечению дорожной безопасности.

«На законодательном уровне ужесточена ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения. Теперь за это правонарушение предусмотрено лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет, а также административный арест на 15 суток. К сожалению, в практике не единичны случаи, когда водитель, будучи лишенным судом водительских прав, не сделав для себя должных выводов, снова садится за руль, и зачастую опять же в нетрезвом состоянии. А ведь такая преступная халатность может привести к трагическим последствиям», – отметил Канат Таймерденов.

Личный состав строевых подразделений алматинской полиции ориентирован на выявление злостных нарушителей, чьи действия создают реальную угрозу участникам дорожного движения. Запущенный в полиции новый сервис позволяет после обнаружения системой видеофиксации транспортного средства передавать данные патрульным нарядам для оперативного перехвата и его остановки.

По данным департамента полиции, только с начала этого года за управление авто в состоянии опьянения судом были лишены права более 1500 водителей, 245 из них в нетрезвом виде совершили дорожно-транспортные происшествия, еще 168 повторно сели за руль в пьяном виде, будучи лишенными водительских прав.

Вместе с тем, департамент полиции города предупреждает, что управление транспортным средством, будучи лишенным водительского права, влечет за собой уголовную ответственность.