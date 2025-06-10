Сервис ChatGPT дал глобальный сбой

Пользователи начали массово жаловаться на невозможность войти в систему, отправить сообщения или получить отклик от чат-бота. На экранах появлялись ошибки вроде: «Что-то пошло не так» и «Произошла ошибка сети». Аналогичные проблемы испытывали и пользователи, использующие профессиональные инструменты на базе OpenAI API.

Сбой также затронул другие продукты OpenAI, включая Sora — систему генерации видео, а также инструменты, встроенные в сторонние платформы.

Компания OpenAI оперативно отреагировала, подтвердив наличие «повышенных показателей ошибок и задержек» в работе ChatGPT. Представители компании сообщили, что специалисты начали расследование причин инцидента и работают над восстановлением стабильной работы сервисов.

Для миллионов пользователей, использующих ChatGPT в профессиональной, образовательной и повседневной деятельности, сбой стал серьёзным сбоем в рабочем процессе.

Ранее сообщалось, что ChatGPT вошел в пятерку самых посещаемых сайтов в мире.