Сертификаты для экспорта капусты выдаются в штатном режиме - Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заявки на экспорт 10 тысяч тонн капусты поступили в МСХ РК со всего Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Комитет госинспекции в АПК Министерства сельского хозяйства РК уведомляет о том, что запрет на вывоз капусты в страны ЕАЭС не вводился и выдача фитосанитарных сертификатов производится в штатном режиме.

По состоянию на 10 апреля 2020 года в Шымкенте выдано 116 фитосанитарных сертификатов на экспорт 2,3 тысячи тонн капусты. По Туркестанской области выдано 13 документов на 220 тонн капусты. С о всей республики предприниматели подали заявки на получение сертификатов на 10 тысяч тонн капусты «, - говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства в Facebook .

Выдача сертификатов производится по регламентам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. По мере проведения процедур досмотра и установления фитосанитарного состояния капусты все субъекты предпринимательства получают необходимые для экспорта документы.