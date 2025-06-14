Сертификаты и путевки в санатории вручили лучшим медработникам Астаны

Церемония объединила медицинских работников и ветеранов здравоохранения. Победители были определены в семи номинациях. Всем лауреатам вручили уникальную статуэтку из горного хрусталя весом почти полкилограмма, украшенную настоящей ветвью лаврового дерева, покрытой 24-каратным золотом.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Кроме того, каждому победителю вручили ноутбук, денежный сертификат на 200 тысяч тенге и путевку в один из казахстанских санаториев.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Собравшихся поздравила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова. В своем выступлении она подчеркнула значимость вклада медицинского сообщества и отметила успехи в развитии отрасли.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

- Президент Казахстана уделяет особое внимание развитию отечественного здравоохранения. По поручению Главы государства принят закон о социально-правовой защите медицинских работников, - отметила она. - Благодаря принимаемым мерам в целом по стране дефицит врачей снизился по итогам 2024 года на 19%, а средних медицинских работников - на 7%. На сегодняшний день в системе здравоохранения трудятся более 382 тысяч специалистов. Среди них около 83 тысяч - врачи.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

По словам министра, в 2024 году медицинские работники оказали помощь 3,5 миллионам человек, провели более 900 тысяч операций, а благодаря усилиям акушеров на свет появились свыше 360 тысяч новорожденных.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

В номинации «Флагман медицины» победителем стала Многопрофильная городская больница №2. Это учреждение заслужило признание за внедрение передовых технологий, высокий уровень сервиса и круглосуточную качественную помощь.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Звание «Живая легенда» присвоено доктору PhD, профессору, врачу высшей категории Зайтуне Хамидуллиной. Она является признанным экспертом в области акушерства и гинекологии, руководила ведущими перинатальными центрами Астаны и внесла значительный вклад в развитие медицины.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Премии в номинации «Health Tech-лидер» удостоена доктор медицинских наук, директор Многопрофильной городской больницы №3 Жулдыз Данбаева. Имея высшую квалификационную категорию в дерматовенерологии и социальной гигиене, она получила признание за весомый вклад в цифровизацию и технологическое развитие здравоохранения.

Молодой врач общей практики городской поликлиники №4 Баян Кунедилова стала лауреатом номинации «Надежда медицины». Ее отличают высокая ответственность, участие в профилактических проектах и стремление к профессиональному росту.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Врач-невролог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук и заместитель директора по медицинской части МГБ №2 Алия Джумахаева получила награду «Золотой стетоскоп». Ее отличают высокий профессионализм, самоотверженность и большой личный вклад в спасение жизней.

Звание «Сестра милосердия» вручено Майре Каскен - старшей медицинской сестре многопрофильной городской детской больницы №1. За 36 лет работы ее наставническая деятельность и внимательный уход за маленькими пациентами стали образцом для подражания.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

В номинации «Герой неотложки» победила выездная бригада №6 подстанции Алматы городской станции скорой медицинской помощи в составе Арката Фазилова, Бакытбека Оралова и Рыспека Коканбаева. Их слаженная работа, профессионализм и готовность действовать в самых непростых ситуациях делают эту команду настоящим символом экстренной медицинской службы столицы.

В этом году премия прошла под девизом «Медицина сильна династиями». Премия «Алтын шипагер» проводится в столице ежегодно с 2018 года и стала важной традицией, подчеркивающей значимость труда медицинских работников.