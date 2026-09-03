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    «Драйв. Энергия. Жизнь»: форум молодых специалистов-энергетиков прошел в Павлодаре

    Форум молодых представителей энергетической отрасли собрал порядка 100 участников. Все они работают в разных структурах, но при этом одинаково вносят вклад в энергетическую систему Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Драйв. Энергия. Жизнь»: форум молодых специалистов-энергетиков прошел в Павлодаре
    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    Молодых специалистов из сферы энергетики форум в Павлодаре объединил впервые. «Драйв. Энергия. Жизнь» стал местом для обсуждения актуальных вопросов работников этой сферы, обмена опытом и демонстрации своих наработок. При этом главной целью стала демонстрация особой роли нового поколения специалистов в будущем энергетики Казахстана.

    — Будем работать с молодежью, решать кадровые вопросы, заниматься агитацией. Будет, конечно, славно. У нас молодежь подтягивается, и количество кадров растет. Форум проходит в разных локациях: сегодня мы были в головном офисе «Павлодарэнерго», на теплоходе, встретили своих коллег из Астаны и Петропавловска. Очень рады были познакомиться с коллегами. А сам форум проходит в формате открытого диалога, — рассказал электромонтер ТЭЦ-2 города Павлодара, председатель молодежного совета АО «Павлодарэнерго» Инкар Карибай.

    «Серпін. Қуат. Өмір»: форум молодых специалистов-энергетиков прошел в Павлодаре
    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    На форуме собрались павлодарские специалисты, работающие в разных цехах на ТЭЦ, а также энергетики из Астаны и Петропавловска. Всех их объединяет одно — желание развиваться в этой сфере. Знания они получают на разных этапах — от университета до элементарного общения с более зрелыми и опытными коллегами.

    — Вопросы с кадрами решаются постоянно, и, безусловно, сейчас на первый план выходит основной ресурс — это человек. Это также одна из основных целей нашего форума — привлечь молодых специалистов в энергетику. Мы активно взаимодействуем с главным государственным вузом Павлодара, который готовит хорошую плеяду будущих энергетиков. Они будут двигать эту отрасль вперед, — рассказал заместитель генерального директора АО «Павлодарэнерго» Игорь Жур.

    Стоит отметить, что современная энергетика предъявляет все более высокие требования к профессиональным компетенциям, ответственности и готовности специалистов осваивать новые технологии. Именно молодым энергетикам предстоит продолжать развитие отрасли, внедрять современные решения и принимать непосредственное участие в обеспечении стабильной работы энергетических предприятий. На форуме в Павлодаре обсудили все аспекты работы. Между тем аким Павлодарской области отметил, что важен каждый специалист.

    «Серпін. Қуат. Өмір»: форум молодых специалистов-энергетиков прошел в Павлодаре
    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    — Мы как регион конкурируем с другими регионами за человеческий капитал. Чтобы регион развивался, нам нужны кадры, профессиональные кадры. Нам нужны энергетики, нам нужны металлурги, химики, нам нужно много специалистов технических специальностей. Колоссальная нехватка технических специалистов: нам не хватает проектировщиков, я уже не говорю про теплоэнергетиков — это вообще огромный дефицит. Мы боремся за эти кадры, — сказал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

    Форум «Драйв. Энергия. Жизнь» в итоге стал местом, где молодые специалисты смогли напрямую обсудить актуальные для них вопросы с главой региона и руководством энергетического предприятия. При этом ребята поделились и своим видением развития отрасли, и обозначили темы, которые имеют особое значение для нового поколения энергетиков.

    Форум в Павлодаре будет проходить в течение трех дней. С 3 по 5 сентября на местной турбазе будет работать лагерь для энергетиков, где специалисты из разных городов смогут более детально делиться опытом.

    Регионы Казахстана Павлодар ТЭЦ Форум Энергетика Общество Молодежь
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор