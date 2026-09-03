«Драйв. Энергия. Жизнь»: форум молодых специалистов-энергетиков прошел в Павлодаре

Форум молодых представителей энергетической отрасли собрал порядка 100 участников. Все они работают в разных структурах, но при этом одинаково вносят вклад в энергетическую систему Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Молодых специалистов из сферы энергетики форум в Павлодаре объединил впервые. «Драйв. Энергия. Жизнь» стал местом для обсуждения актуальных вопросов работников этой сферы, обмена опытом и демонстрации своих наработок. При этом главной целью стала демонстрация особой роли нового поколения специалистов в будущем энергетики Казахстана.

— Будем работать с молодежью, решать кадровые вопросы, заниматься агитацией. Будет, конечно, славно. У нас молодежь подтягивается, и количество кадров растет. Форум проходит в разных локациях: сегодня мы были в головном офисе «Павлодарэнерго», на теплоходе, встретили своих коллег из Астаны и Петропавловска. Очень рады были познакомиться с коллегами. А сам форум проходит в формате открытого диалога, — рассказал электромонтер ТЭЦ-2 города Павлодара, председатель молодежного совета АО «Павлодарэнерго» Инкар Карибай.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

На форуме собрались павлодарские специалисты, работающие в разных цехах на ТЭЦ, а также энергетики из Астаны и Петропавловска. Всех их объединяет одно — желание развиваться в этой сфере. Знания они получают на разных этапах — от университета до элементарного общения с более зрелыми и опытными коллегами.

— Вопросы с кадрами решаются постоянно, и, безусловно, сейчас на первый план выходит основной ресурс — это человек. Это также одна из основных целей нашего форума — привлечь молодых специалистов в энергетику. Мы активно взаимодействуем с главным государственным вузом Павлодара, который готовит хорошую плеяду будущих энергетиков. Они будут двигать эту отрасль вперед, — рассказал заместитель генерального директора АО «Павлодарэнерго» Игорь Жур.

Стоит отметить, что современная энергетика предъявляет все более высокие требования к профессиональным компетенциям, ответственности и готовности специалистов осваивать новые технологии. Именно молодым энергетикам предстоит продолжать развитие отрасли, внедрять современные решения и принимать непосредственное участие в обеспечении стабильной работы энергетических предприятий. На форуме в Павлодаре обсудили все аспекты работы. Между тем аким Павлодарской области отметил, что важен каждый специалист.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

— Мы как регион конкурируем с другими регионами за человеческий капитал. Чтобы регион развивался, нам нужны кадры, профессиональные кадры. Нам нужны энергетики, нам нужны металлурги, химики, нам нужно много специалистов технических специальностей. Колоссальная нехватка технических специалистов: нам не хватает проектировщиков, я уже не говорю про теплоэнергетиков — это вообще огромный дефицит. Мы боремся за эти кадры, — сказал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Форум «Драйв. Энергия. Жизнь» в итоге стал местом, где молодые специалисты смогли напрямую обсудить актуальные для них вопросы с главой региона и руководством энергетического предприятия. При этом ребята поделились и своим видением развития отрасли, и обозначили темы, которые имеют особое значение для нового поколения энергетиков.

Форум в Павлодаре будет проходить в течение трех дней. С 3 по 5 сентября на местной турбазе будет работать лагерь для энергетиков, где специалисты из разных городов смогут более детально делиться опытом.