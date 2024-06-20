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    07:29, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Серосодержащие отходы предприятий Казахстана отправят на сельхозполя

    сельскохозяйственное поле
    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    Новое применение для серосодержащих отходов придумали в ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu», передает агентство Kazinfrom со ссылкой на Telegram-канал фонда «Самрук-Қазына».

    Новый научный проект начинают в ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu», который направлен на утилизацию промышленных (серосодержащих) отходов для максимального извлечения экономической пользы для отрасли.

    В частности, из этих отходов планируется производить новые эффективные средства для борьбы с насекомыми на полях и в садах.

    Серосодержащие отходы предприятий Казахстана отправят на сельхозполя
    Фото: пресс-служба фонда "Самрук Казына"

    Это особенно актуально для казахстанских аграриев во время выращивания урожая.

    В компании ожидают, что успешная реализация проекта позволит утилизировать серосодержащие промышленные отходы, которые сегодня накапливаются в стране в огромных количествах от деятельности крупных предприятий.

    Это также позволит обеспечить казахстанских фермеров качественными веществами в борьбе с вредителями растений.

    Проект поддержал ЦНТИ «Самгау» - это некоммерческая организация при фонде «Самрук-Казына», которая занимается отбором научных разработок для последующего финансирования.

    Теги:
    Сельское хозяйство
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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