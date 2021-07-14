Серию магазинных краж раскрыли в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Серию магазинных краж раскрыли полицейские Петропавловска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В один день в полицию Петропавловска поступили два заявления о кражах из магазинов. Преступник «специализировался» на современных технологиях: в магазинах сети «Технодом» зарегистрированы кражи компактных жестких дисков, в одном случае злоумышленник не устоял и перед наушниками. Сумма ущерба — свыше 280 тысяч тенге.

Благодаря камерам видеонаблюдения был установлен подозреваемый, которого оперативники городского Управления полиции задержали на следующий день. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 30-летний житель Петропавловска.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 188 Уголовного кодекса РК «Кража». Часть похищенного изъята в ломбардах областного центра. Проводится проверка причастности подозреваемого к аналогичным преступлениям.

«Для предотвращения и скорейшего раскрытия преступлений полиция работает в тесном взаимодействии со службами безопасности торговых объектов, охранными предприятиями. Оперативный обмен информацией ускоряет работу, грамотно выстроенная система видеонаблюдения является одним из лучших инструментов раскрытия преступлений «по горячим следам»», — поясняет начальник Отдела криминальной полиции УП Петропавловска Дархан Зияфиддин.