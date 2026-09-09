Серию краж оборудования с нефтегазового предприятия раскрыли в Жанаозене

В Жанаозене задержан мужчина, подозреваемый в серии краж оборудования с производственных объектов нефтегазового предприятия. По данным полиции, его возможную причастность установили как минимум к шести эпизодам, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

Первоначально в полицию поступило сообщение о краже двух шиберных задвижек со скважины, расположенной в селе Тенге. Стоимость похищенного оборудования составила более 1,5 млн теңге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. При дальнейшей проверке выяснилось, что он может быть причастен еще к ряду аналогичных краж.

Всего мужчину подозревают в шести фактах хищения имущества предприятия. По данным эпизодам возбуждены уголовные дела.

Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

В настоящее время устанавливается местонахождение похищенного оборудования, а также проверяется возможная причастность других лиц. Расследование продолжается.

Ранее Kazinform сообщал, что в Мангистауской области раскрыли масштабные хищения в нефтегазовой отрасли. Тогда в ходе проверок были выявлены нарушения на предприятиях нефтегазового сектора, а часть фигурантов впоследствии осудили.

Также Kazinform писал о хищениях на миллиард теңге, выявленных на нефтяных предприятиях Мангистауской области. По ряду фактов были начаты досудебные расследования.